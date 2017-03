Villingen-Schwenningen Leiden des Kriegs in Bildern festgehalten

VS-Villingen. "Es gibt tatsächlich Menschen, die das Große, Unsagbare aus Natur und Weltgeschehen vermitteln können…, die ihr Ziel erreichen durch Vereinfachen und Unterstreichen, durch Weglassen und Betonen. Vor allem durch genaue Kenntnis des Bildgesetzes und des Materials", so lobte Richard Ackermann, der Malerkollege, der ehemalige Freund und Villinger Zeitgenosse, als er 1950 zum zweiten Mal nach 1923 eine Laudatio auf Leben und Werk von Flaig (1892 bis 1932) hielt. Sie gipfelte in der Begeisterung: "Zu den Männern, die das Unermessliche der Natur gleichnishaft eben so groß im Bildformat dartun – zu denen gehört im besten Sinne Villingens große Sohn Waldemar Flaig."

Flaig wurde am 27. Januar 1892 in Villingen – und damit Jahrgänger von Ackermann – als Sohn der Wilhelmine Schertle, Tochter des Zeichners und Lithografen Valentin Schertle, und des Glasermeister August Flaig geboren. Als er mit sechs Jahren zum Halbwaisen wurde, fand er im späteren Stiefvater Albert Säger einen weiteren väterlich-fürsorglichen Menschen. Denn nach der Realschule ging Waldemar bei Säger, dem Kunst- und Dekorationsmaler in der Rietstraße, in die Lehre und bekam seine gründliche handwerkliche Ausbildung bis zum Gesellen, auch in der Fresko- und Wandmalerei. So wurde ihm der bis heute populäre Albert Säger als realistischer Landschafts- und Historienmaler seiner Heimatstadt ein gründlicher Malervater.

Die künstlerische Begabung war über die Maßen sichtbar, weshalb sich Flaig an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe und der Akademie der bildenden Künste in München weiterbildete. Eine "fruchtbare Wanderzeit" führte ihn ab 1913 in den Süden, auch nach Rom und Neapel. Zeichnungen, Skizzen und Tusch-Arbeiten brachte er von diesem Aufenthalt heim. Als Rekrut wurde er ab 1915 aus seinem künstlerischen Schaffen gerissen. Drei Jahre diente er an der Front, bis er im Juli 1918 an der Marne verschüttet wurde und mit einer Rücken-Lähmung ins Lazarett in Konstanz kam. Stark beeinträchtigt kam er an Krücken nach Villingen zurück. Die traumatischen Erlebnisse setzten sich als Entsetzen über Krieg, Tod und Zerstörung fest, was er mit starkem künstlerischen Ausdruck 1921 im Ölgemälde "Golgatha 1914, Der Tod im Stacheldraht" ausdrückte. Trotz dieser Belastungen und der körperlichen Leiden, die ihn zeitlebens begleiteten und ihm auch kein langes Leben bescherten, war er nicht nur für seine Freunde ein froher, humoriger und lebensbejahender Künstler.