Ungeschickter Schachzug, vertane Chance oder verspieltes Vertrauen: Es gibt viele Möglichkeiten, das Verhalten der Verwaltung bei der Marktplatzsanierung zu beschreiben. Darüber, dass eine weitere Durchgangsstraße gesperrt wird und die Geschäfte damit noch schwieriger zu erreichen sind als sowieso schon, wurden die Händler nie in Kenntnis gesetzt. Dabei hatte die Verwaltung im Vorfeld betont, die Anlieger frühzeitig und ausreichend über Änderungen informieren zu wollen. Dass das Thema Marktplatzsanierung ein sensibles ist, wurde in den vergangenen Wochen deutlich: Viele Händler beklagen Umsatzverluste. Gerade deswegen hätte die Verwaltung auf sie zugehen und für einen transparenten Informationsfluss sorgen müssen. Vergrault werden darf niemand. Denn was nützt ein neuer Marktplatz, wenn bis dahin kein Leben mehr drum herum herrscht?