Villingen-Schwenningen Leichter helfen

Das Gerät im Rathaus wurde zwar schon einmal geholt, insgesamt jedoch hatten Ortschaftsrat und Rotes Kreuz den Eindruck, dass viele Laien aufgrund der Unwissenheit über den Gebrauch eines solchen Gerätes, davor zurückschrecken. Dabei könne man im Grunde nichts falsch machen, denn ohne den Versuch zu helfen, stirbt der Patient sowieso, brachte es Bereitschaftsleiter Oliver Neugart auf den Punkt.

Im internationalen Vergleich sei die Helferquote bei Herzstillstand relativ gering in Deutschland. In der Folge erläuterten Oliver Neugart und Dirk Keller den zwei Dutzend Anwesenden Schritt für Schritt die Benutzung, angefangen vom Auspacken des sprechenden und sich selbst erklärenden Gerätes, über das Auftragen der Pads am Körper des Betroffenen bis hin zur Herz-Druck-Massage.

Es gab in der Folge zahlreiche Fragen, die fachkundig beantwortet werden konnten. Nach der offiziellen Vorstellung des AED-Gerätes diskutierten die Anwesenden lange über eine Weiterbildung in dieser Richtung für alle interessierten in Tannheim, vor allem für Vereine, die die Turn- und Festhalle benutzen.