Villingen-Schwenningen Lehrlinge sehr zufrieden mit den Betrieben

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Das ist ein sehr wichtiges Thema", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez bei der Präsentation in den Räumen der Industrie- und Handelskammer. Die Duale Ausbildung sei der beste Schutz vor Jugendarbeitslosigkeit. Das sehe man zum Beispiel an Ländern, die nur akademische Ausbildungsgänge anböten, wie Spanien, Griechenland und Italien. "Die Struktur der Lehrausbildung ist über Jahrzehnte gewachsen; vier Tage Betrieb und ein Tag Schule, darauf sind wir stolz", betonte Albiez: "Wenn wir über eine Lehre sprechen, dann ist das der Anfang eines qualifizierten Berufsbildes, das bis zum Bachelor führen kann."

Doch vor allem die Meisterausbildung sei weltweit gefragt und erfahre hohe Akzeptanz. "Beim Fachkräftemangel geht es nicht um Akademiker, sondern um diese Gruppe", erklärte der Hauptgeschäftsführer. Heutzutage werde, anders als früher, ein "roter Teppich" sozusagen vor den Auszubildenden ausgerollt, hat Albiez beobachtet. Es finden Gespräche auf Augenhöhe statt und die künftigen Azubis wollen vom künftigen Arbeitgeber wissen, was er ihnen bieten kann, nicht, wie noch vor wenigen Jahren, umgekehrt.

Besonders stolz ist man in der Region auf die bundesweit niedrigste Abbrecherquote bei Ausbildungsverhältnissen und den Trend zu ansteigenden Zahlen bei Lehrverträgen, den es nicht überall gibt. "Die Lehre hat einen hohen Stellenwert in der Region". Begeistert sind Albiez sowie Clemens Boog und Hans-Peter Menger vom Berufsbildungsausschuss, dass die freiwillige Beteiligung an der Fragebogenaktion geradezu "gigantisch" war. 2500 Jugendliche von insgesamt 7100 Auszubildenden antworteten. "Es geht uns vor allem um die stetige Entwicklung der Qualität der beruflichen Ausbildung", erklärte Hans-Peter Menger, alternierender Vorsitzender des IHK-Berufsbildungsausschusses. 23 Fragen wurden beantwortet und 206 Einzelkommentare hinzugefügt. Sie reichten vom Smiley bis zum Aufsatz, wie Clemens Boog, ebenfalls alternierender Vorsitzender des IHK-Berufsbildungsausschusses, darlegte. Die meisten Azubis, die antworteten, stammen aus Metalltechnik-Betrieben (839), gefolgt von Verkehrsberufen (601) und sonstigen Berufen (601). 57 Prozent der befragten Lehrlinge waren männlich. Sie fühlen sich wohl, und zwar sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Schule. "Der Wohlfühlfaktor gehört dazu", sagte Boog. Die Betriebe halten sich offenbar an die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit. "Ausbildungsfremde Tätigkeiten" wie zum Beispiel Kaffee kochen mussten die Auszubildenden nicht ausüben.