Villingen-Schwenningen Lehrgang erfolgreich abgeschlossen

Die Nachwuchsführungskräfte kommen laut Mitteilung des Schwarzwald-Baar-Klinikums aus verschiedenen Bereichen – aus der Altenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ebenso wie aus dem Hebammenwesen. In der Weiterbildung zählt neben der mündlichen Prüfung vor allem Projektarbeit. "Die Leistungsanforderungen an Führungskräfte im Gesundheitswesen sind hoch und vielfältig", erklärt Cora Worms, Kursleiterin an der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe. "Deshalb sollten sie kreativ und flexibel sein sowie viel Organisationsvermögen mitbringen." Eigenschaften, die die Weiterbildungsteilnehmer in der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe beispielsweise in Projektarbeiten trainieren.

Gemeinsam mit den betreuenden Dozenten legen die Teilnehmer im Vorfeld die jeweiligen Themen für ihre Projektarbeit fest: Diese spiegeln den Handlungsbedarf in Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten und Kliniken wider, beispielsweise geht es um die Vereinfachung von Arbeitsabläufen oder die Einführung eines Expertenstandards. Die Teilnehmer dieses Lehrgangs hatten im November ihre Projekte im Schwarzwald-Baar-Klinikum den Vorgesetzten, Kollegen und anderen interessierten Leitungskräften präsentiert und zur Diskussion gestellt.

Die anderthalbjährige, berufsbegleitende Weiterbildung wird durch theoretische Inhalte wie Prozessmanagement, Personalführung, Rechtsgrundlagen oder Kommunikation abgerundet. Der nächste Lehrgang für die "Pflegerische Leitung einer Station oder Einheit" beginnt im September kommenden Jahres.