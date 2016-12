Villingen-Schwenningen Lehrer müssen Karten zurückgeben

Elternbeirat: Das Vorgehen wurde vom städtischen Gesamtelternbeirat kritisiert. Klassenbesuche könnten so, laut dem Vorsitzenden Michael Grieshaber, nur noch schwer oder mit Elterntaxis durchgeführt werden. Er erklärt, dass sich insgesamt acht Schulen hinsichtlich dieser Problematik gemeldet hätten – diese würden teilweise Buslinien benutzen, die nicht so stark frequentiert seien. Für den Vorsitzenden ist es deshalb wichtig, dass im Sinne der Schulen bald Lösungen erarbeitet werden.

Stadt: Die Stadt sieht das Verfahren des Verkehrsverbundes als "üblich" an und verweist auf ähnliche Vorgehensweisen bei den Regionalzügen der Deutschen Bahn.

Nicht stehen lassen möchte man jedoch die Kritik von VSB-Geschäftsführer Mager an der Finanzierung der Klassenfahrten. Wie Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt erklärt, würden 200 000 Euro für die Schülerbeförderung zur Verfügung stehen. "Diese werden aber häufig für pädagogisch erforderliche Fahrten genutzt, um den Schulunterricht zu gewährleisten." Als Beispiel führt sie hier unter anderem den Schwimmunterricht an, der nicht als "außerordentlicher Termin" zählt. Die Erfahrung der Stadt sei es zudem, dass aufgrund des attraktiven ÖPNV diese Gelder mittlerweile nicht mehr so häufig in Anspruch genommen werden, "es gibt sie aber immer noch."

Stadtbibliothek: Seitens der Bibliotheksverantwortlichen sehe man es als "wünschenswert" an, "wenn die Schülergruppen mit jeder gewünschten Linie fahren könnten". Dies sei jedoch aus "rational nachvollziehbaren Gründen" nicht möglich. Wie Oxana Brunner betont, erfreue sich die Stadtbibliothek bei Schulklassen und Kita-Gruppen großer Beliebtheit, ein "genereller Rückgang dieser Besuche" aufgrund der Busproblematik sei nicht zu erkennen.

Theater: Ganz anders stellt sich die Situation im Theater am Ring da. Das Amt für Kultur kann bestätigen, dass die Problematik bezüglich der Anreise seit mehreren Jahren bekannt sei. Deutlich wurde dies unter anderem bei den Kindervorstellungen der Weihnachtsmärchen. Hierbei hätten sich die Anfangszeiten (9 und 11 Uhr) jeweils mit den Stoßzeiten des Verkehrsverbundes überschnitten. "Für die Besucher der 9-Uhr-Vorstellung ist keine Anreise, für die Besucher der 11-Uhr-Vorstellung, die gegen 12.30 Uhr endet, keine Abreise möglich", bringt Pressesprecherin Oxana Brunner das Dilemma an diesem Beispiel auf den Punkt.

Insbesondere in der Winterzeit könne man die Kindergruppen nicht einfach auf die nächste Verbindung warten lassen. Es sei auch nicht möglich, die Theatervorstellungen zeitlich zu verschieben, "da sie ansonsten nicht mehr innerhalb der Schulzeit stattfinden können."

Für die Schulen und Kindergärten hätte dies natürlich Auswirkungen: Einige Gruppen weichen auf den Ringzug aus, andere mieten eigens Busse an. Brunner: "Es sind jedoch nicht alle Schulen in der Lage, einen solchen Transfer zu finanzieren."

Die Folgen sind für das Theater zu spüren. Wie man erklärt, würde das Amt für Kultur regelmäßig von Schulen kontaktiert und um Unterstützung gebeten. In einigen Fällen sei der Freundeskreis Kultur Villingen-Schwenningen als Sponsor eingesprungen, wodurch Theaterbesuche letztendlich ermöglicht werden konnten.

Aber Oxana Brunner stellt auch klar: "Ist keine Lösung möglich, werden durchaus Tickets zurückgegeben." Kein Wunder, dass das Theater deshalb ebenfalls auf eine baldige Lösung hofft.