Villingen-Schwenningen Lehre statt Studium

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez sagt: "Wir beobachten seit Jahren eine steigende Zahl an Studienabbrechern. Die Quote liegt bei 20 bis 30 Prozent. Das weist auf eine dramatische Fehlentwicklung im Bildungswesen und auf eine häufig falsche Selbsteinschätzung hin." Studienabbrecher verlieren wertvolle Lebenszeit, so der IHK-Hauptgeschäftsführer. Dagegen ermögliche die Lehre in heimatnahen Betrieben sofort nach dem Schulabschluss einen soliden Ausbildungsweg. Die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule sei sogar noch mit einem ersten regelmäßigen Einkommen verknüpft.

Der IHK-Hauptgeschäftsführer weist in diesem Zusammenhang auf die Ursachen der Fehlentwicklung aus seiner Sicht hin: "Die deutsche Bildungspolitik hat in den vergangenen 15 Jahren die Schleusen zu Abitur und Studium geöffnet und einen Akademisierungswahn ausgelöst." Die Duale Ausbildung müsse wieder mehr bildungspolitische Rückendeckung erfahren, fordert der IHK-Hauptgeschäftsführer. "Die Über-Akademisierung ist mit Sicherheit der falsche Weg für unsere Wirtschaft", so Albiez. Dabei könne man mit dem Abitur genauso eine Lehre beginnen und sich mittels Weiterbildung eine "tolle Karriere" in der Industrie aufbauen. Das Lehrgangsangebot der IHK Akademie eröffne nach der dualen Ausbildung den Zugang zu allen Karrierestufen bis zum international anerkannten Bachelor-Abschluss. "Die Meinung, dass Akademiker mehr verdienen und seltener arbeitslos sind, ist längst überholt. Ein guter Facharbeiter erreicht ein ähnliches Gehaltsniveau", so Thomas Albiez.

Der aktuelle IHK-Ausbildungsratgeber auf der Internetseite www.ihk-ausbildungsguide.de informiere umfassend über die duale Ausbildung in der Region. Bei der IHK wurden zum 1. September 2344 neue Ausbildungs-Verträge eingetragen, eine Steigerung um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Thomas Albiez: "Das ist auch eine Ergebnis unseres intensiven Werbens für die duale Ausbildung."