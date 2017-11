Villingen-Schwenningen Leere Flüchtlingsunterkunft weiterhin bewacht

"Es ist in der Regel üblich, dass die Gebäude bis zur Übergabe an den Nachnutzer mit einer Grundsicherung ausgestattet sind", erklärt Markus Adler, Pressesprecher des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Dass dies so gehandhabt wird, hätte auch mit Vorfällen in anderen Bundesländern zu tun, bei denen die leer stehenden Einrichtungen Ziel von Vandalen wurden. "Wenn wir den Sicherheitsdienst abziehen, kommt es natürlich zunächst günstiger – allerdings können große Schäden durch Vandalismus sehr schnell unangenehm werden", erläutert Adler die Sichtweise des RP. Auch sei man weiterhin für die Verkehrssicherungspflicht zuständig.

Für sicherheitsspezifische Fragen hätte die Behörde mit einem ehemaligen Polizisten einen Sicherheitsberater in ihren Reihen, der für die Einrichtungen zuständig ist. "Dieser bewertet die Anforderungen mit fachmännischem Blick und gibt dann entsprechende Empfehlungen, die auch Gelände abhängen", so der Sprecher des Regierungspräsidiums. In Villingen hätte man sich für eine "Grundbesetzung" an Sicherheitskräften entschieden – die genaue Zahl möchte der Sprecher allerdings nicht nennen.

Derzeit würde noch der Rückbau der Wohnungen erfolgen, ehe das Regierungspräsidium die Gebäude zum Jahresende wieder sukzessive an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) zurückgibt. Ob die Bewachung bis zum Ende des Jahres beibehalten werden soll, ist allerdings noch nicht klar. Auch weil bislang noch kein genauer Termin für die Übergabe bekannt sei.

Weiterhin offen ist zudem die Frage, wer künftig in den Gebäuden unterkommt. Das Innenministerium will die ehemalige Flüchtlingsunterkunft als Studentenwohnheim der Hochschule für Polizei nutzen, die Stadt setzt sich dafür ein, dass das Bündnis für Faires Wohnen bezahlbaren Wohnraum schaffen kann.

Häuser werden verkauft

"Die Gebäude stehen grundsätzlich zum Verkauf, es gibt kein Bundesinteresse an dem ehemaligen EA-Gelände", berichtet Günther Danziger von der Bima-Sparte Facility Management. Er bestätigt, dass man hinsichtlich der Unterbringung von Polizeistudenten im Dialog mit dem zuständigen Amt für Vermögen und Bau sei. "Dieses hat ihr Interesse bekundet und auch bestimmte Gebäude benannt", berichtet Danziger. Eine Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen.