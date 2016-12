Villingen-Schwenningen Lebkuchen für die ganze Schule

Dann verkünden die Schülersprecher Evelyn Ullmann und Arne Bronk zum Beispiel, dass alle Schüler in der großen Pause mit Lebkuchen, Musik oder einer Folge der allseits beliebten Serie Weihnachtsmann und Co. KG. beschenkt werden. Diese besondere Form des Adventskalenders hat sich die SMV ausgedacht. Auf der alljährlichen SMV-Hütte musste keiner lange von der Idee überzeugt werden. So kamen bei der Sammlung der Türchen unzählige witzige Ideen zusammen.

Auch das Lehrerkollegium unterstützte die Idee sofort. "In den letzten Jahren hat sich eine tolle Gruppe von Schülern zusammengefunden, die das Schulleben mit solchen Ideen bereichert", erklärt ein Lehrer.

Vor allem aber freuen sich die Schüler. Besonders gut kamen der Tag ohne Hausaufgaben und der Christbaum an, der von allen Klassen geschmückt wurde. Für diesen hat die SMV das Architekturbüro Flöß und die AGVS als Spender gefunden.