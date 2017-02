Villingen-Schwenningen Lebenswerk von Merz gewürdigt

VS-Villingen. Der Scheme-Obed der Arbeitsgemeinschaft Villinger Fasnet (AVF) sorgte für einen vollen Gemeindesaal. Schon kurz nach 19 Uhr waren nahezu alle 200 Sitzplätze belegt. Manfred Hermle hieß die Teilnehmer mit einem Juchzger willkommen und begrüßte neben allen anwesenden Schnitzern, Fass- und Häsmolern auch die Witwe des 2015 verstorbenen Bildhauers Manfred Merz.

Anschließend entführte Karl Hoch die Gäste ins Villingen des 19. Jahrhunderts und erzählte interessante lokale Gegebenheiten aus dieser Zeit, in Villingen Rabbedizle genannt. Den Hauptteil des Abends übernahm Jürgen Fauth, der mit einem informativen Vortrag das Lebenswerk des Villinger Schemen-Schnitzers Manfred Merz würdigte. Merz begann als junger Mann nach dem Krieg mit dem Schemen schnitzen. Er verkaufte die Schemen anfangs in den Läden Villingens, auch ging er persönlich in Wirtschaften und Gaststätten und pries sie dort an.

"De Merze-Manne", wie er im Volksmund gerufen wurde, habe mit seiner Schnitzkunst Maßstäbe in der Villinger Maskenwelt gesetzt, hob Jürgen Fauth hervor. "Seine Masken erreichten ein künstlerisches Niveau, das nah an den historischen Vorbildern wie den bekannten Ölmüller reichte", zeigt er auf.