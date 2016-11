Villingen-Schwenningen Lebensmitteldrucker bringt pürierte Kost in schmackhafte Form

Rosa Schicht um rosa Schicht wurde dort im Laufe des Abends ein etwa meerschweinchengroßer Plastik-Elefant "gedruckt". Wer bloß pünktlich war und sich nicht an die bekannte Mahnung gehalten hatte, "fünf Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit", der musste sich nach hinten stellen, hinter die gut 15 voll besetzten Reihen. Wieder einmal hatte einer der von Abteilungsleiter Paul Weich organisierten Vorträge die Aula der Feintechnikschule bis an die – feuerpolizeilich vorgeschriebenen – Ränder gefüllt.

Schulleiter Thomas Ettwein erwähnte die inzwischen recht weite Verbreitung von 3D-Druckern und wies auf den zweiten 3D-Drucker in der Geschichte seiner Institution hin, der tapfer weiter die Ausführungen aller Vortragenden akustisch unterstrich. Außerdem betonte er, welche Milliarden-Umsätze in einigen Jahren durch den dreidimensionalen Druck zu erwarten sind.

Der erste Redner des Abends, Steve Rommel von Teva in Ulm, präsentierte neben einer genaueren Kurve zu dem finanziellen Aspekt der Technologie weitere erstaunliche Fakten: So waren 2015 mehr als die Hälfte aller durch den 3D-Druck hergestellten Teile Endbauteile und keine Prototypen. Ein dutzend Jahre vorher hatte der Anteil an Endbauteilen, zu denen heute Zähne, Hörgeräte und Flugzeugteile gehören, lediglich knapp vier Prozent ausgemacht. Überraschende Materialien werden seit einiger Zeit verwendet: Glas, Keramik, Beton, Erbsenpüree, Schokolade. Patienten, die nur pürierte Kost zu sich nehmen können, sollen in Zukunft beispielsweise Erbsenpüree in Erbsenform und Kartoffelbrei in Kartoffelform, frisch aus dem Lebensmitteldrucker, zu sich nehmen können. Seine großen Möglichkeiten entfaltet das Verfahren beim Herstellen individueller Teile, denn ob das gerade Gedruckte auf einem oft verwendeten Datensatz beruht oder einem individuellen, macht für den 3D-Drucker keinen Unterschied. So wird es wohl recht bald speziell für den Kunden hergestellte Schuhe geben, denn kein Fuß gleicht genau dem eines anderen Menschen, und kein linker Fuß ist ein exaktes Spiegelbild seines rechten Gegenstücks. Zu den Nachteilen gehört die meist lange Produktionszeit. Wovon sich die Zuhörer durch einen Blick zum rosa Elefanten überzeugen konnten.