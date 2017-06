Villingen-Schwenningen Lebenslanges Lernen ist für sie sehr wichtig

Am 26. Juni findet im neuen Unterrichtsraum, dem Pfarrsaal der Heilig Kreuz Kirche in der Villinger Hochstraße, ab 18 Uhr ein Informationsabend für das Ende September beginnende Studium zum Betriebswirt statt und ab 19 Uhr für den Studiengang Bachelor of Art in Business Administration mit der Vertiefung Management, Gesundheitsmanagement oder Marktforschung.

Die Dozenten sind Professoren der Albert-Ludwig-Universität Freiburg und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Die Unterrichtstage sind Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21.15 Uhr. "Man lernt sich dabei selbst ganz neu kennen", sagt Frieda Bretthauer über das nebenberufliche Studium und plant nach der Familienphase den beruflichen Wiedereinstieg ebenfalls mit Hilfe von Bildungsangeboten der VWA.

Weitere Informationen: www.vwa-freiburg.de