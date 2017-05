Villingen-Schwenningen Lebenshilfe erweitert Reha-Werkstatt

VS-Schwenningen. In einer Rekordzeit sei der Anbau entstanden, sagte Jochen Ammann, Vorsitzender des Schwenninger Ortsvereins der Lebenshilfe. 17 Jahre seien vergangen seit der Eröffnung der neuen Werkstatt, die damals für 52 Menschen mit psychischer Behinderung entstanden ist. Nun stehen 94 Arbeitsplätze zur Verfügung (wir berichteten). Einen Arbeitsplatz, eine regelmäßige Beschäftigung zu haben, sei wie ein Anker, meinte Ammann.

Wie wichtig die Werkstätte besonders für behinderte Menschen sei, machte auch Professor Gerd Grampp in seinem Festvortrag "Berufliche Bildung und Arbeit für Menschen mit Behinderung" deutlich. Die Begriffe Integration und Inklusion nahmen einen zentralen Raum ein. Beides finde in der Werkstatt der Lebenshilfe statt. Zum einen müssten die Betroffenen ihr Verhalten verändern, um in die Arbeitswelt eingegliedert werden zu können, zum anderen müssten die Verhältnisse verändert werden, dass die Behinderten sich entfalten können. Die Behindertenrechtskonvention leiste hier wertvolle Arbeit, doch in der Realität müsse noch viel verändert werden. Dies sei auch eine Herausforderung für solche Werkstatteinrichtungen, meinte Grampp. Im nächsten Jahr würden auch in Deutschland Behindertenwerkstätten die Möglichkeit der Qualifizierung erhalten, sodass Beschäftigte einen anerkannten Abschluss machen können.

Der Sparsamkeit von Liselotte Gebauer sei es zu verdanken, dass der große Schlüssel von vor 17 Jahren noch erhalten geblieben ist, scherzte Architekt Gerhard Janasik. Deshalb nahm er ihn noch einmal gerne in die Hand, um die symbolische Schlüsselübergabe vorzunehmen. Der Anbau füge sich fast kaum sichtbar in das bestehende Gebäude ein, erklärte Janasik. Es wurden auf 800 Quadratmeter Nutzfläche drei große Werkstatträume angebaut, ein großer CNC-Raum geschaffen sowie dazu die Lager- und Sanitärräume angeordnet. 42 neue Arbeitsplätze sind geschaffen worden.