Villingen-Schwenningen Leben und Sterben der Flugzeuge

Kann es in Belfast ein Hochhaus mit einer geheimen Etage geben, das für Spatz und Kommissar lebenswichtig ist, obwohl dieser Wolkenkratzer nie gebaut wurde? Kann an einem verborgenen Ort das Wrack eines Flugzeugs der Malaysia Airlines liegen, das doch erst Monate später spurlos verschwinden wird? Niess: "Es gibt in diesem Tierkrimi eine ausdifferenzierte Grundstruktur mit zwei Welten, einmal die Vogelwelt und die des Kommissars Blind. Beide Welten sind fiktive Welten mit realen Anteilen." In der Vogelwelt gibt es Menschen und in der Menschenwelt sind Tiere. Die Welten sind nicht ganz getrennt.

Für Steinfest ist nicht nur der Handlungsstrang wichtig, "sondern das tiefere Verständnis für die Figuren." Der Autor überarbeitet und recherchiert seine Bücher gründlich. Die Bücher sind liebevoll grafisch illustriert, mit sogenannten Telefonnotizen, eine weitere Begabung des Autors.

Niess fragte zum Schluss: "Noch nie habe ich in einem Tierroman so viel über Sex und vor allem von Spatzen gelesen. Stimmt es, ist das Sexleben von Spatzen so, wie sie es beschrieben haben?" Der Autor meinte: "Er lüge nie und wenn, dann schreibt er es." Ein spannender unterhaltsamer Tier-Mensch-Krimi zum Lesen und Verschenken.