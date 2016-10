Villingen-Schwenningen Leben umringt von Bergriesen

So umrundete Dieter Glogowski mit dem Sadhu Shiva Das den Dhaulagiri, reiste zum Annapurna mit zwei nepalesischen Schamanen und erkundete den Manaslu mit dem buddhistischen Mönch Kesang. An den 8000-ern Everest, Cho Oyo und Lothse übergaben die drei Sherpa-Protagonisten die heiligen Platten, die dem Zuschauer einen tiefen Einblick in die Kultur des Kumbu Gebietes geben. Seine neueste Multivisionsshow "Nepal – Acht, der Weg hat ein Ziel" ist ein Meisterwerk aus fotografischer Kunst und journalistischer Reportage.

Sensibel, nah und nachhaltig vermittelt er die Religion, Kultur und Gebirgslandschaften des Landes der Achttausender Bergriesen. Eine kontemplative und abenteuerliche Reise über Freundschaft, Mut und Erkenntnis.

