Villingen-Schwenningen Laura Brugger unterstützt Turnverein

VS-Villingen/Niedereschach. Laura ist bereits die dritte Kraft, die der Landessportverband Baden-Württemberg dem TVV auf Antrag bewilligt hat. "Für uns ist das ein großer Gewinn", sagt Vorsitzender Manfred Herzner. Das vor vier Jahren vom Landessportbund und dem Kultusministerium aufgelegte Projekt ermöglicht es FSJlern sowohl in einem Sportverein als auch in einer Kooperationsschule tätig zu sein.

Auch im Sportunterricht

Laura Brugger verbringt 70 Prozent ihrer 38,5-Stunden-Woche daher als Unterstützung im Sportunterricht der Golden-Bühl-Gemeinschaftsschule, leistet eine Kooperationsstunde Volleyball pro Woche in der Südstadtschule und ist zu den restlichen 30 Prozent (also zwöfl Wochenstunden) für den Verein tätig: als Übungsleiterin in der Kindersportschule und Aushilfe in der Geschäftsstelle. Im Rahmen ihres FSJ wird Laura außerdem an der Sportschule Steinbach zur Übungsleiterin mit C-Lizenz ausgebildet.