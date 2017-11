Villingen-Schwenningen Latrinengraben verrät viel über Leute

Dies übernahm, die Firma Kohler und Tomo Archäologie mit Sitz in Gundelfingen. Professionell wurden unter anderem Gebäudereste und Latrinengräben freigelegt, dokumentiert, vermessen und fotografiert.

Die Ausgrabung jetzt diene aber nur zur Vorbereitung, verrät Bertram Jenisch vom Landesamt für Denkmalpflege, denn die eigentliche Ausgrabung finde erst im März nächsten Jahres statt. "Ich fand es sehr professionell von der Firma Kohler und Tomo, sich bereits jetzt einen Überblick zu verschaffen. So kann es ab März dann ruck zuck gehen", erklärt der Denkmalpfleger. Eine Dauer von zwei Monaten ist für die Ausgrabung angesetzt.

"Wir haben mit dem Boden viel Glück", berichtet Petra Kohler von Kohler und Tomo, "Zerbrechliche Dinge wie zum Beispiel Glas sind sehr gut erhalten, da der Boden unglaublich feucht und weich war." So können auch problemlos Leder- oder andere organische Materialien, durch gute Konservierung, geborgen werden. "Die Funde werden dann an spezielle Institutionen gegeben", erklärt Jenisch, "Kirschkerne zum Beispiel ins Labor von Botanikern." Von den eingereichten Gegenständen, würden dann Proben genommen. Danach rekonstruiere man sie und könne sie dann gegebenenfalls an ein Museum weitergeben. Mauerreste würden nach der Dokumentation abgebaut. Dem Bau stehe laut Architekt Kuberczyk nichts im Wege.