Villingen-Schwenningen Lange Tafel wird ein Tag früher gedeckt

Villingen-Schwenningen. Ein besonderes Ereignis im Rahmen der Festaktivitäten zum Stadtjubiläum ist die "Lange Tafel". Im Juli wird sie Villingen und Schwenningen mit rund 600 Tischen verbinden und die Straße zwischen den beiden Stadtbezirken in eine große Bankett-Meile verwandeln.

Ursprünglich sollte die Veranstaltung am Sonntag stattfinden, am selben Tag wie der Stadtlauf in Villingen. "Aus Rücksicht auf den Lauf wurde nun entschieden, die ›Lange Tafel‹ einen Tag vorzuverlegen – auf Samstag, 15. Juli – und dadurch ein einziges großes Festwochenende zu schaffen, an dem Interessierte an jedem Programmpunkt teilnehmen können.", teilt die Stadtverwaltung mit.

In Italien, Spanien und Südfrankreich sei es schon lange üblich, sich zu einem abendlichen Picknick zu treffen und bis in die Sommernacht hinein zusammenzusitzen. Anlässlich der 1200 Jahr-Feier werde diese Tradition in Villingen-Schwenningen zum Leben erweckt. "Die Bürger bringen ihr Picknick selbst mit und nehmen entlang der Schwenninger Straße an einem der bereitgestellten Tische Platz, wo sie ihre Speisen mit Freunden und möglicherweise neuen Bekannten teilen. So sind alle gleichzeitig Gastgeber und Gäste, feiern gemeinsam und sitzen im Wortsinn "am Tisch der Zukunft". Das ur-menschliche Bedürfnis nach Geselligkeit soll bei dieser Aktion mannigfaltig befriedigt werden: kulinarisch, zwischenmenschlich, künstlerisch. Die "Lange Tafel" werde so ein Ort für vielfältige Begegnungen, mit Gaumenfreuden und gewürzt mit vielfältigem Kulturgenuss durch die Darbietungen lokaler Akteure", erklärt die Stadt das Prozedere. Am Samstag können ab 16.30 Uhr die vorab reservierten Tische der "Langen Tafel" eingenommen werden, um 17 Uhr beginnt das Rahmenprogramm. Die von der Sparkasse Schwarzwald-Baar unterstützte Veranstaltung, für die eigens Shuttle-Busse eingerichtet werden, endet planmäßig um 22 Uhr.