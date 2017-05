Villingen-Schwenningen Lange Tafel verbindet die Doppelstadt

Villingen-Schwenningen. Das gemeinsame Band zwischen den beiden großen Stadtteilen ins Bewusstsein zu rücken, aber auch sinnlich erlebbar zu machen, sei das Ziel des sommerlichen Picknicks, erklärt Kulturamts­leiter Andreas Dobmeier. Und mit dieser Idee steckte er die Kulturpädagogin Susanne Wolf ebenso an wie die Verantwortlichen der Sparkasse Schwarzwald-Baar, die als Hauptsponsor mit im Boot ist. Ebenso die Fürstenberg Brauerei, die ein eigens gebrautes Bier im limitierten Jubiläumsseidel ausschenkt. An die 3200 Menschen finden Platz an den Tischen, die sich zwischen den beiden Kreiseln von der Schwenninger Steige bis zum Schwarzwald-Baar-Klinikum aneinanderreihen, um die Menschen aus den beiden Stadtteilen an einer Tafel zu vereinen. Und mehr als 800 Akteure tragen dazu bei, dass sich die gesperrte Schwenninger Straße in eine Bühne für Musik, Tanz, Schauspiel und Bewegung verwandelt.

"So etwas gab es in der Region noch nie", das sei ihr Lieblingssatz auf dem Flyer, betont Susanne Wolf. Denn diese Mischung aus Picknick, Straßentheater und Open-Air-Festival sei wirklich einzigartig. Sie hat für das Kulturamt die Organisation des Programms übernommen, hat alle Kindergärten, Schulen und Vereine aus der Doppelstadt angeschrieben. Und viele seien von dem Konzept begeistert gewesen und hätten sofort zugesagt, erzählt die Kulturpädagogin. Zusammengekommen ist ein buntes Programm, bei dem die Kindertanzgruppe der alevitischen Gemeinde oder das Rollmops-Theater ebenso mitwirken wie die Gebirgstrachtengruppe Almfrieden oder der Villinger Männerchor. Das Programm sei ein Spiegelbild all derer, die in der Doppelstadt leben: "Es ist ein lebendiges Gesamtkunstwerk mit Überraschungen", beschreibt sie das Spektakel. Denn einige Mitwirkende haben sich etwas Besonderes ausgedacht, ob zur Begrüßung der Gäste an den Kreiseln oder ein Beitrag zur Tischdekoration.

So die Sparkasse, die nicht nur ein Eis ausgibt, sondern bei der Knax-Sparwoche auch einen Wettbewerb ausgelobt hat, um die Kinder in die "Lange Tafel" einzubeziehen. "Wir wollten den Gedanken, mit einem solchen Fest das Miteinander in Villingen-Schwenningen zu fördern, nicht nur finanziell unterstützen", erläutert Gerhard Vetter, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. So seien kleine Künstler aufgefordert gewesen, Steine zu bemalen. Sie seien mit Feuereifer dabeigewesen und hätten mehr als 400 Werke abgegeben, die nun als Tischbeschwerer dienen.