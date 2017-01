Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Landwirtschaftliche Beratungsdienst kommt zur Hauptversammlung am Freitag, 13. Januar, 10 Uhr, im Gasthaus Hirschen in Oberbaldingen zusammen. Zunächst gibt es einen Vortrag zum Thema "Silagequalitäten und deren Auswirkungen auf die Milchviehfütterung". Referent ist Wolfram Richardt, Leiter des Landwirtschaftlichen Untersuchungswesens der Landwirtschaftlichen Kommuniations- und Servicegesellschaft in Lichtenwalde. Themen auf der Tagesordnung am Nachmittag sind die Tätigkeitsberichte, Wahlen, Genehmigung des Haushalts und Satzungsänderung.