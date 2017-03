VS-Villingen. Zeugen sucht die Polizei zu einem Auto-Gespann, das am Dienstag auf der Lahrer Straße in Villingen unterwegs war. Kurz vor 18 Uhr verlor der Gespann-Fahrer vermutlich ein kleines Teil seiner Ladung, das auf der Motorhaube eines entgegenkommenden Renaults landete. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.