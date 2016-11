Villingen-Schwenningen Landrat will Kreisumlage erhöhen

Als größte Herausforderung der kommenden Jahre bezeichnete Hinterseh die Inte­gration der Flüchtlinge. Der finanzielle Aufwand sei nur schwer zu greifen, aber nur im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung sei 2017 mit 2,2 Millionen Euro Mehrkosten zu rechnen, und zwar durch den Anstieg der Bedarfsgemeinschaften.

Trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen keine Entspannung

Für 2017 wird mit einer Zuweisung von 45 Flüchtlingen pro Monat gerechnet, also mit insgesamt 540 Personen. Zu diesem Thema sagte Hinterseh, dass trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen nicht mit einer nachhaltigen Entspannung zu rechnen sei. Vom Land werde ein Nachzahlungsbetrag von 1,8 Millionen Euro erwartet. Dennoch steige die Belastung des Landkreises gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Millionen Euro. Mit deutlichen Ausgabenanstiegen ist auch in anderen Bereichen der Sozialen Sicherung zu rechnen. Der Nettoaufwand nahm um fünf Millionen Euro oder 5,8 Prozent auf 92 Millionen Euro zu. Größter Kostenblock ist die Eingliederungshilfe für Behinderte, die mittlerweile 29,3 Millionen Euro kostet. Das ist gegenüber 2016 eine Steigerung um zirka 660 000 Euro.

Trotz dieser Kostensteigerungen sind 2017 Investitionen geplant: Fünf Millionen Euro für den weiteren Ausbau des Kreisbackbones, 2,4 Millionen Euro für die Erhaltung der Kreisstraßen und Brückenbauwerke und ein Finanzierungszuschuss für die Höllentalbahn-Elektrifizierung von 1,4 Millionen Euro. Diese werde, so deutete der Landrat an, nach 2017 ein Schwerpunkt der Investitionen sein. Für 2017 sind Investitionen in Brandschutzmaßnahmen, energetische Sanierung und Gebäudeerhaltung der Schulen, bei denen der Kreis Träger ist, vorgesehen.

2017 ergibt sich nach Abzug der Darlehenstilgung eine Nettoinvestitionsrate von zirka 11,8 Millionen Euro. Trotz der Investitionen ist keine Nettoneuverschuldung vorgesehen.

Wie die Entwicklung der Nettoinvestionsrate im Zehnjahreszeitraum zeigt, konnten notwendige Investitionen getätigt und die Verschuldung von 49 auf unter 28 Millionen Euro zurückgeführt werden.

Für 2017 ist eine Kreditaufnahme von 2,55 Millionen Euro vorgesehen. Die Darlehehenstilgungen bewegen sich bei 2,15 Millionen Euro. Außerdem ist eine Sondertilgung von 400 000 Euro geplant, so dass die Verschuldung reduziert werden kann. Der Entwurf wird nun in den Ausschüssen beraten.