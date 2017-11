Villingen-Schwenningen Landfrauen bündeln in Tannheim gerne ihre Kräfte

Das abgelaufene Jahr begann gemeinsam mit einem närrischen Frühstuck, ehe die gebündelten Kräfte beim Festwochenende und beim Jubiläum der Nachsorgeklinik benötigt wurden.

Bei den Vorträgen lag der Schwerpunkt im Bereich Gesundheit. Wanderungen und Ausflüge führten unter anderem an den Bodensee und ins Kinzigtal. Sie haben sich einen Melk-Roboter erklären lassen, eine Essig-Fabrik bei Kehl besichtigt und wissen jetzt auch, wo die Reichenauer Gemüsebauern ihre Paprika anbauen. Die Maiandachten fanden in den Kapellen und kleinen Kirchen der umliegenden Gemeinden statt. Am Frederickstag widmeten sich die Landfrauen ganz den Schülern der Tannheimer Grundschule.

Das "Futter" für die Kuh Flecki bei der Weihnachtsfeier geht regelmäßig als Spende an die Kinderkrebsklinik in Freiburg. Eine feste Größe ist die Beteiligung am Weihnachtsmarkt der Nachsorgeklinik Tannheim. Dass die Landfrauen auch sehr gut mit Feuerwehrtechnik umgehen können, bewiesen sie beim Spritzenwettbewerb der Tannheimer Feuerwehr.