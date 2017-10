Villingen-Schwenningen Landfrauen bereiten Speisen rund um Kartoffel und Apfel zu

Mit diesem Herbstfest wollen die Landfrauen die alte Tradition der Kilbi, die sich hierzulande etwas zurückentwickelt hat, wiederbeleben. Sie wollen mit den regionalen Produkten wie Äpfel und Kartoffeln verdeutlichen, dass man damit ein gutes Essen zubereiten kann, verdeutlichte Tanja Meier von den Landfrauen. Schnitzel und Steak müssen nicht sein, erklärte sie. Wer etwas Fleischliches zum selbst gemachten Kartoffelsalat haben wollte, bekam Schäufele oder Wienerle (Villingerle).

Was die Kartoffelernte in der hiesigen Gegend anbetrifft, so kam man wettermäßig und damit erntemäßig besser davon als andere Regionen in Deutschland, erklärte Susanne Schwörer.

Auf der Speisekarte stand eine schmackhafte Kartoffelsuppe, und zum Nachtisch gab es Apfelküchle mit Vanillesoße, Süßmost, oder je nach Lust und Laune eine sehr reichhaltige Kuchentafel.