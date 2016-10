Villingen-Schwenningen Lärm um die Scheuer

Villingen-Schwenningen. An einigen Abenden im Herbst "wird es gezielte Messungen geben", bestätigte Jürgen Kern (Vorstand Rockclub) im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Und die werden natürlich unangekündigt sein." Ob die Dezibel die Schmerzgrenze erreichen oder nicht, das wird auch bei Konzerten des Folk-Clubs geprüft. Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, erklärte auf Anfrage, dass das Thema Lärmschutz wie geplant noch einmal aufgegriffen werde und deshalb weitere Messungen anberaumt worden seien. Zuletzt sei die Lautstärke, die vom Kulturzentrum aus in die Wohnungen dringe, vor eineinhalb Jahren gemessen worden. Angekündigt werden die Termine nicht. "Wir möchten ja schließlich reelle Werte haben", so Brunner.

Kulturmacher halten an der Scheuer fest

Die Messungen sollen im Spätherbst abgeschlossen sein. Mit ersten Ergebnissen rechnet die Pressesprecherin der Stadt frühestens zum Jahresanfang. Dann werden erneut die alten Fragen zur Debatte stehen: Wie hoch ist die Lautstärke? Wie belastet sind die Anwohner? Wie können alternative Lösungen aussehen? Wann ist künftig endgültiger Zapfenstreich? Bleibt es bei den bisherigen Regelungen oder nicht? Eine Frage, die nach möglichen Alternativen, stellt sich für die langjährigen Kulturmacher in der Scheuer sicherlich nicht. "Wir werden an der Scheuer festhalten", meinte Jürgen Kern. "Warum sollten wir mit unserem Programm in ein neues Jugendkulturzentrum wechseln?", spielte er auf eine völlig andere Zielgruppe an.