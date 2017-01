Villingen-Schwenningen Lacher bei den Neckar-Fleckle

Der neue Vorsitzende Kai-Uwe Neumaier begrüßte seine Fleckle zum traditionellen Abstauben gestern im Hotel "Allee" und bezog auch die Abordnungen der Butterfass- und Bauchenberg-Hexen, der Flammenteufel, Ziegel-Buben und Schwenninger Bären ein.

Nach einem dreifach kräftigen "Neckar-Fleckle"-Ruf der gesamten Schar erschienen sie schließlich: der beeindruckende Neckargeist mit einem seiner gelb-blauen Fleckle samt Karbatsche. Der Sage nach werden unvorsichtige Wanderer in der Johannisnacht vom Neckargeist in die Tiefe des Flusses gezogen und dort erwürgt. Ein blauer Ring um den Hals ist das sichere Zeichen für ein Opfer des mordlustigen Geistes. Solch eine arme Seele stellt das Neckar-Fleckle dar.

Der im Jahresverlauf vernachlässigten Häser nahmen sich die beiden "Abstauberinnen" Petra Hippe und Martina Ruckaberle an und machten dabei auch vor Säuberungsaktionen bei ihren Vereinskameraden nicht Halt. Da wurden zur Schadenfreude aller Missetaten und Missgeschicke des ganzen Jahres ans Licht gezerrt und manch einer, der gerade noch herzhaft über andere gelacht hatte, fand sich flugs selbst im Mittelpunkt der Heiterkeiten wieder. Ob die junge Hästrägerin, die erst nach zwei Jahren feststellte, dass auch ihr Häs mit einer dieser praktischen Außentaschen für Handschuhe, Schlüssel und Taschentücher versehen ist, oder das Neckar-Fleckle, das bei Minusgraden so gerne frische Luft in sein Auto lässt – sie alle sorgten unfreiwillig für einen höchst lustigen Einstieg in die Fasnet 2017. Zum ersten Mal traf es auch die bisherige und daher ihrer "Immunität" beraubten Vorsitzenden und jahrelangen Abstauberin Eva Kittelmann. Sie hätte sich fast mit einem Busunternehmer angelegt, weil dieser offensichtlich den Termin für eine Fahrt verbummelt hatte, bis sie merkte, dass sie mit dem falschen Unternehmen telefonierte.