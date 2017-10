Villingen-Schwenningen Lach-Kondition reicht fast nicht aus

Als unterdrückter Gatte probt er im Duett mit Frank Blom den Aufstand, was ihm lediglich die Vermutung seiner Holden einbringt: "Hast wieder auf dem Tarzanheftle geschlafen?" Die beiden älteren Damen auf dem Bahnsteig bedienen das Klischee der sexuellen Unterforderung oder ziehen über ihre Freundinnen her, die kürzlich einen Doppelgeburtstag feierten – "so viel fresse und saufe ka’sch gar nit, wi du do schenke muasch".