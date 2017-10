Villingen-Schwenningen Kurzhosengang stürzt sich in ein Abenteuer

VS-Villingen. Aus dem 2005 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichneten Roman von Zoran Drvenka kennt man sie bereits: die Kurzhosengang. In Kanada und im Landestheater Esslingen, feierte das gleichnamige Stück in den Kinderntheatern bereits großen Erfolg. Nun gibt es eine Fortsetzung. Unter dem Titel "Die Kurzhosengang und das Totem von Okkerville" zog die Aufführung am Freitag viele Kinder ins Villinger Theater am Ring.