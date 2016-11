Villingen-Schwenningen Kurz innehalten

Vom ersten bis zum 23. Dezember treffen sich die Teilnehmer immer um 18 Uhr zu einer adventlichen Überraschung. Petra Prestele, bei der die Fäden der Organisation zusammenlaufen, freut sich, dass es all die Jahre stets gelungen ist, die täglichen Termine abzudecken. Beteiligt sind Schulen, Kindergärten, andere Gruppierungen, Mitglieder des Seelsorgeteams und viele Familien überwiegend am Bickeberg.

Das entsprechend geschmückte Fenster wird zwar nicht unbedingt immer geöffnet, aber stets wirkungsvoll in Szene gesetzt. Meist dauert die Veranstaltung 15 bis 20 Minuten. Besucher sind konfessionsunabhängig aus der ganzen Stadt willkommen. Die Gäste sollten möglichst ihren eigene Tasse und eine Taschenlampe dabei haben. Den Beginn macht am Donnerstag, 1. Dezember, die Bickebergschuleim oberen Pausenhof.

Die weiteren Adressen werden in den Schaukästen bei der Kirche und auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde unter www.kkiv.de veröffentlicht oder können im Pfarrbüro erfragt werden. Das Öffnen des 24. Türchens und somit den Abschluss der Aktion bildet am Heiligen Abend die Kinderkrippenfeier in der Heilig Kreuz-Kirche um 15 Uhr.