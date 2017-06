Villingen-Schwenningen. Den Kurs "Yoga auf dem Stuhl" bietet Bettina Pichner-Keune ab Montag, 9. Oktober, bei der Volkshochschule an. Der Kurs umfasst zehn Einheiten und ist von 10.30 bis 11.30 Uhr im Münsterzentrum in Villingen. Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, müssen nicht mehr auf Yoga verzichten. Bewegungen auf dem Stuhl, kombiniert mit Atemübungen, fördern die Durchblutung, versorgen die Zellen besser mit Sauerstoff, die Beweglichkeit erhöht sich, Kraft, Koordination und Gleichgewicht bleiben erhalten und werden gefördert, aber auch die Funktion des Gehirns verbessert sich. Die Teilnehmer erfahren Entspannung und positives Denken, sie erkennen, erhalten und erweitern ihre ganzheitlichen Ressourcen. Der Raum ist mit Hilfe eines Aufzugs zu erreichen. Anmeldungen sind über die Volkshochschule unter Telefon 07720/82 33 44 möglich.