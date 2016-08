Villingen-Schwenningen Kurs macht fit für Prüfung an Hauptschule

Villingen-Schwenningen. Am Montag, 12. September, gibt es ab 18 Uhr einen Informationsabend in der VHS Schwenningen in der Metzgergasse 8. Teilnehmen können Bürger, die nicht mehr schulpflichtig sind und höchstens einmal ohne Erfolg an der Abschlussprüfung einer Hauptschule teilgenommen haben. Die Kursteilnehmer werden für die Schulfremdenprüfung fit gemacht, die ab April 2017 ansteht. Unterricht ist in der VHS-Geschäftsstelle in Schwenningen in der Regel drei Mal pro Woche montags, dienstags und donnerstags jeweils von 18 bis 20.35 Uhr. Für Rückfragen steht der Leiter und Dozent der Abendhauptschule, Hardy Schwarz, unter Telefon 07720/822 275 montags von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung.