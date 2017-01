Villingen-Schwenningen Kurs in Sachen Moderation für engagierte Bürger

Villingen-Schwenningen. Der Kurs ist von 18.30 bis 21 Uhr in der Volkshochschule am Münsterplatz in Villingen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten. Der Kurs geht auf Grundlagen einer erfolgreichen Sitzungsgestaltung und Moderation ein. Das Seminar richtet sich an Vereinsvorsitzende und andere interessierte Personen, die Sitzungen, Arbeitskreise, Teamgespräche und ähnliches effektiver leiten wollen. Die Ehrenamtsakademie wurde als Zeichen der Anerkennung und Würdigung des Ehrenamts in Villingen-Schwenningen ins Leben gerufen und qualifiziert bürgerschaftlich Engagierte für ihre Tätigkeit. Mit ihrer breiten Auswahl an Kursen möchte die Akademie vielen Bürgern einerseits Fähigkeiten in unterschiedlichen Belangen vermitteln, andererseits Kontakte und Austausch ermöglichen. Das Programm ist im Heft der Volkshochschule oder im Internet unter www.villingen-schwenningen.de einsehbar. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter Telefon 07720/82 22 72 oder 07721/82 22 90 entgegen. Für Informationen ist ­Anna Nufer, Bürgerschaftliches Engagement, Telefon 07721/ 82 21 57, Ansprechpartnerin.