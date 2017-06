Villingen-Schwenningen Kuriose Ampel soll ordentliches Lichtsignal sein

Villingen-Schwenningen. Am Donnerstag, 8. Juni, beginnt die Fertigstellung der Kreuzung an der Mönchweiler Straße im Stadtbezirk Villingen. Im Bereich des neuen Fußgängerüberwegs werden die Asphaltarbeiten fertiggestellt und die Induktionsschleifen eingebaut. Dann soll auch ein schon lange währender Missstand behoben werden: Kurz nachdem die Ampelanlage für den Fußgängerüberweg installiert worden ist, wurde das dazugehörende Lichtsignal für die Autofahrer auch schon wieder abgehängt, da es in Kombination mit der wenige Meter dahinter stehenden Ampel an der großen Kreuzung die Autofahrer irritiere und so möglicherweise Unfälle verursache. Erst nach Einbau der Induktionsschleife könne hier für Abhilfe gesorgt werden. Mit Baubeginn wird es voraussichtlich für eine Woche zu einer Vollsperrung der Kreuzung kommen. Die Umleitung erfolgt von Norden über die Friedrichstraße und das Bickentor, von Süden über die Waldstraße und die Wilhelm-Binder-Straße.