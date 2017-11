Villingen-Schwenningen Kunstverein blickt auf Vertrautes

Villingen-Schwenningen. Nicht mehr so spektakulär, aber umso mehr den Handschriften der Künstlermitglieder verpflichtet, geht es nun seit Sonntag im Franziskanermuseum in Villingen zu. Die nächsten drei Wochen gibt es dort mehr oder weniger Vertrautes und Bewährtes zu entdecken.

Vertraut und bewährt war selbstverständlich auch der Laudator, der in die Ausstellung einführte. Gotthard Glitsch lud wortgewaltig die Besucher in dem "Reservat des Schauens" zu einem "Fest des Wahrnehmens" ein. Als diese Insel eigener Hoheit, Seelenbühne und Versuchsstation, Zuflucht und Herberge der Phantasie gelte es, das Bild zu verteidigen, so Glitsch. Unüberbrückbar bleibt für ihn der Abstand zwischen stillen Beharren des Kultbildes und dem elektronischen Zappelzirkus der technisch gespiegelten Realität.

Wie das in der künstlerischen Praxis ausschaut, konnte der Ehrenvorsitzende auch erklären, und zwar anhand seines eigenen Werkes. Eine kleine Werkschau des Laudators und seinem Cousin Helfried Günther Glitsch, die beide in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feiern konnten, ist im Refektorium zu sehen. Dass ein Künstler in sein eigenes Werk einführt, ist zwar ungewöhnlich, aber bei Gotthard Glitsch ergibt es durchaus Sinn und wird vom Publikum auch erwartet. "Die universale Definitionsmacht der Linie gewinne dem Chaos Gestalt ab und weise dem Zeichner den Weg seines Tuns", so Glitsch.