Villingen-Schwenningen Kunstrasen für Vereine wird gebaut

VS-Villingen (mp). Das Gremium des Technischen Ausschusses hat am Dienstagabend mit seinem Beschluss die Firma Gförer Sportbau aus Empfingen beauftragt. In der Sitzung hatte Ernst Reiser (Freie Wähler) gefragt, ob es denn möglich sei, "mit der Baufirma zu sprechen und sie unter Druck zu setzen", damit der Platz mit einem Fest der Vereine Ende September eingeweiht werden könne. Dieser Forderung musste Dieter Kleinhans, Leiter des Amts für Gebäudewirtschaft und Hochbau, allerdings umgehend eine Absage erteilen. "Der Auftrag ist zwar fertig und muss nur noch von Bürgermeister Detlev Bührer unterschrieben werden", sagte Kleinhans. Eine Fertigstellung der Maßnahme noch in diesem Jahr sei aber absolut unrealistisch, betonte Kleinhans. Reiser hingegen glaubte weiterhin, dass das mit "ein bisschen Nachdruck" funktionieren könnte, bekräftigte er nochmals.