Villingen-Schwenningen Kunsthandwerk und viel Kultur

Der Kunsthandwerkermarkt ist Teil der 1200-Jahr-Feier von Villingen-Schwenningen. Zum runden Geburtstag erwartet die Besucher eine liebevolle Mischung aus Historie, Märchen und Gauklerei. Highlights sind vor allem die Führungen zur Geschichte des Kurparks, spektakuläre Aufführungen der Gauklerin Maria Scheib, und im Märchenzelt begeistert Alex Zane, deutsche Meisterin im Märchenerzählen, zahlreiche Kinder. Zudem werden beide Markttage musikalisch stimmungsvoll umrahmt. Das Duo The Spuncies mit Gabi und Hans Spiegelberg bietet tanzbare Oldies, Rock‘n‘Roll, Schlager-, Country- und Popmusik. Johannes Landhäußer verspricht mit seiner Klarinette ein einzigartiges Flair. Und so wird der zehnte Kunsthandwerkermarkt zu einem besonderen Ereignis.

Weitere Informationen: www.wt-vs.de und auf www.1200-Jahre-VS.de

Interessierte können ihre Bewerbung mit Anschreiben und vier bis fünf Fotos der Arbeiten an die Kunsthandwerkervereinigung "VS Mosaik" per E-Mail an vs-mosaik@gmx.net schicken.