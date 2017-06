Villingen-Schwenningen. Mit einem großen Programm feiert der Kunsthandwerkermarkt im Villinger Kurpark am Wochenende 1. und 2. Juli seinen zehnten Geburtstag. Neben dem Kunstangebot an rund 70 Ständen kommen spannende Programmpunkte hinzu: Sonderführungen zur Kurparkgeschichte, artistische Einlagen der Gauklerin Maria Scheib, Live-Musik und ein spezielles Kinderprogramm mit Basteln und Märchenzelt. Geöffnet hat der Markt am Samstag 13 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Organisiert wird er von der freien Kunsthandwerkervereinigung VS-Mosaik und der WTVS. Täglich gibt es Live-Musik. Die Landfrauen bieten Köstlichkeiten.