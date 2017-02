Villingen-Schwenningen Kunstgespräch mit Historikerin Anja Rudolf

1947 brach in der Neckarstadt eine neue Zeit an. Nach zwölf Jahren Terror-Diktatur stand die "Schwenninger Lovis-Presse" für ein grundlegendes Menschenrecht: Freiheit für die Kunst! Die aktuelle Ausstellung zeigt mehr als 140 Werke ehemals von den Nationalsozialisten verfemten Künstlern, die Arbeits- und auch Ausstellungsverbot hatten. Dabei sind die Kunstwerke, die von der Lovis-Presse gedruckt wurden, die ersten Arbeiten, mit deren Verkauf die Künstler wieder eigenes Geld verdienen konnten.

Neben diesen Druckgrafiken werden weitere Arbeiten präsentiert, die von den Künstlern ab 1988 für die Sammlung der Städtischen Galerie durch Kauf oder Schenkung erworben werden konnten. Anja Rudolf wird am kommenden Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr, in diesen Bilder-Schatz einführen. Dabei erzählt sie über das Wirken des Arztes Dr. Gremliza und klärt auf, warum der Stuttgarter Arzt nach Schwenningen kam und warum die lokale Bevölkerung ihn etwas despektierlich "Franzosenlouis" nannte. Auch über die großartigen Leistungen des Schwenninger Druckmeisters Alfons Himmelsbach – Otto Dix lies bei ihm mehr als 30 Lithografien herstellen – wird sie in ihrem Vortrag berichten.

Ebenso ist für alle Interessierten Gelegenheit geboten, im Galeriegespräch mit der Kunsthistorikerin dieses besondere Kapitel Kunstgeschichte, das sich von 1947 bis 1949 in Schwenningen ereignete, im Vergleich zum Umgang mit der Kunst in unseren Tagen kennen zu lernen. Wo gibt es Parallelen und wo Unterschiede?