Villingen-Schwenningen Kunst verbindet beide Länder

Das Treffen besteht bereits seit 20 Jahren im Rahmen der Partnerschaft zwischen dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem ungarischen Komitat Bacs-Kiskun.

Die Gruppe bestand aus acht ungarischen Künstlern, einem italienischen Künstler und Heidrun Weiß. "Wir verständigten uns natürlich vorwiegend in Englisch, was anfänglich etwas schwierig schien, aber dann im Laufe der Woche immer besser klappte. Da hat sich der Satz wieder einmal bestätigt, dass die Kunst eben verbindet", erzählt Heidrun Weiß. "Die Woche bestand aus einer sehr guten Mischung aus Kunst und kulturellen Veranstaltungen inmitten einer traumhaften Umgebung. Wir haben eine gemeinsame Schifftour auf der Donau unternommen, die natürlich zum Fotografieren geradezu ideal war. Unter anderem stand eine Besichtigung des städtischen Museums und der Synagoge im nahegelegenen Baja auf dem Programm", so Weiß. Ein besonderes Highlight war der Besuch einer Ausstellung in Baja, an der zwei Künstler der Künstlergruppe ihre Werke ausgestellt hatten. "Es war eine sehr anspruchsvolle und vielseitige Ausstellung", so Weiß. Ansonsten war genügend Zeit auf der Insel, sich der eigenen Kunst widmen zu können. Heidrun Weiß stellte eines ihrer Bilder dem Komitat zur Verfügung.

Es zeigt den Verlauf der Donau mit Seitenkanälen inmitten einer bizarren Landschaft in experimenteller Mischtechnik.