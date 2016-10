VS-Villingen. Eine Kunstführung in Villingen mit Marja Scholten-Reniers findet am Samstag, 22. Oktober, 14.30 bis 16 Uhr statt. Für ein besseres Verständnis von Künstler und Auftraggeber reicht meist schon ein wenig Hintergrundinformation, das richtige Hinschauen und/oder ein Gespräch. Die Künstlerin und Kunstdozentin Marja Scholten-Reniers lädt zu einer Kunstwanderung in der Innenstadt, innerhalb und außerhalb der Stadtmauer von Villingen ein. Treffpunkt ist die Tourist-Info & Ticket-Service Villingen im Franziskaner Kulturzentrum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung kostet acht Euro. Infos: Telefon 07720/82-3344, E-Mail vhs@villingen-schwenningen.de.