VS-Marbach (ewk). Das Fest des Heiligen Geistes ist schwer in griffige Bilder umzusetzen. Taube, Wind, Feuer sind Darstellungsweisen für das Pfingstgeschehen, sagt die evangelische Pfarrerin Bettina von Kienle. Die Künstlerin Rebecca Wey hat einen anderen Weg eingeschlagen mit ihrem Werk "Vom Geist verwandelt", das am Pfingstsonntag, 4. Juni, 10 Uhr, in der Versöhnungskirche in Marbach vorgestellt wird. Indes wird El Rondador nicht spielen können, jedoch ist Brigitte Strebel eingesprungen und wird mit der Flöte bewegende und fröhliche Melodien spielen.