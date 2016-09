Villingen-Schwenningen Kunst und Glaube im Kirchenpavillon

VS-Schwenningen. In der Atempause am heutigen Samstag, 17. September, 15 Uhr, im Kirchenpavillon auf der Möglingshöhe werden Gaby Speck von der katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt und Manfred Robold von der Schwenninger Stephanusgemeinde in Texten, Liedern und mit einer kleinen Kunstausstellung dem Spannungsfeld Kunst und Glaube nachspüren.