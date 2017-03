Villingen-Schwenningen Kunst (maz)

VS-Villingen. Vor vier Jahren hatte der Kunstverein auf Anfrage der Stadt beschlossen, mit dieser Ausstellung einen Beitrag zu den Jubiläumsfestivitäten der urkundlichen Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen vor 1200 Jahren zu leisten. An die 100 Künstler waren aufgefordert, Skizzen für die Ausstellung einzureichen, erzählt Geschäftsführer Bernhard Fabry, die Mitglieder ebenso wie alle, die sich bereits an den Jahresausstellungen beteiligt haben oder einen Bezug zum Kunstverein haben.

An die 50 Konzepte sind schließlich eingetroffen, aus denen eine Jury mit Daniel Bräg, Michael Hütt, Helmuth Kury, Veronika Mertens und der Kuratorin Nila Weisser schließlich die Werke von 25 Künstlern heraussuchte, die teils auch als Gemeinschaftsarbeiten entstanden sind. Herausgekommen ist eine Ausstellung, die von kleinformatigen Bildern über Wandmalerei bis zu Installationen im Raum reicht und die verschiedensten Ausdrucksformen vereint. "Vorgabe war der historische Bezug, aber die Künstler hatten alle Freiheiten, mit dem Thema zu spielen", schildert Fabry die zugrundeliegende Idee.

Da ist beispielsweise Angela M. Flaig aus Rottweil, die sich Naturmaterialien verschrieben hat und in ihrem Werk "ZEIT-KUNDE" die karolingische Minuskel-Schrift der Urkunde in Fichten- und Kiefersamen nachbildet. Und gleichzeitg weist ihre 1200 Zentimeter lange "ZEIT-SPUR" mit auf Leisten aufgebrachten Flugsamen den Weg vom Kreuzgang in die Ausstellung. Auch Panka Chirer-Geyer und Birgit Wenninghoff haben sich mit der Handschrift beschäftigt, die Buchstaben in Gips gegossen und aus ihnen eine Art Teppich gelegt. Und Ulrike Kessel lässt die Urkunde als Baldachin von der Decke schweben, an den Schnörkeln hängen Fäden in den Raum hinunter.