Villingen-Schwenningen "Kunst am Bau" für die Neckarhalle

Für die äußere Hallenaufwertung konnte auf Vorschlag von Galerie-Leiter Wendelin Renn der Lichtkünstler Andreas Schmidt gewonnen werden. Dieser plant eine gezielte Anordnung von Lichtlinien, LEDs in Aluminiumprofilen, die in unterschiedlichen Winkeln und rhythmischen Formationen bis auf die Ostseite an alle Außenwände angebracht werden, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

"Meine Lichtkunst soll das Gebäude aktivieren, ohne seine ästhetische konstruktive Grundform in Frage zu stellen", beschreibt der Künstler selber seine Intention. Sie solle vielfältige Assoziationen ermöglichen und doch in sich klar und eindeutige Bezüge zu Rhythmus und Raum herstellen. Die Lichtlinien sollen durch eine Steuerung ihrer Lichtintensität innerhalb eines bestimmten Zeitablaufs verändert werden. Unterschiedliche Weißtöne können erzeugt werden. Die Pläne fanden bereits in der Verwaltung und dem Architektenbüro Muffler Anklang, sie unterstreichen den Hallenentwurf in "hervorragender Weise". Kostenpunkt: Rund 50 000 Euro – 39 000 Euro für die Herstellung, 11 000 Euro als Künstlerhonorar. Sie fließen aber nicht in die Baukosten mit ein, sondern sollen über Sponsoring akquiriert werden, das vom Kulturamt sowie von der KTVS als Hallenbetreiberin organisiert wird.