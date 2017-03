Villingen-Schwenningen Kundgebung zum Frauentag auf Marktplatz

Villingen-Schwenningen. Gestaltet wird die Kundgebung von zwei Frauengruppen und zwei Kulturgruppen. Neben Reden wird gesungen und getanzt. Seit 105 Jahren gehen Frauen am 8. März, dem internationalen Frauentag für ihre Rechte auf die Straße. Niedriglöhne und Minijobs sind eine Frauendomäne und bringen Frauen später in Altersarmut, teilt Gudrun Günter mit. Teilzeitarbeit sei zu 80 Prozent von Frauen besetzt als Notlösung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Frauen in Deutschland hätten sich eine weitere Verschärfung des Sexualstrafrechtsparagrafen ("Nein heißt Nein!") erkämpft. Die Situation der Frauen weltweit werde heute ebenso Thema sein, zeigt Gudrun Günter auf.