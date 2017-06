Villingen-Schwenningen Kundenspiegel: VS kann sich verbessern

Villingen-Schwenningen. Im Mai befragten die Interviewer 906 repräsentativ ausgewählte Personen in VS. Durchschnittlich 86,1 Prozent der 906 nach Geschlecht und Alter repräsentativ ausgewählten Personen, die in VS öfter einkaufen, gaben an, dass sie mit der Freundlichkeit in den ausgesuchten Geschäften (sehr) zufrieden sind (Note eins oder zwei von eins bis vier), teilt das Marktforschungsinstituts MF Consulting mit. Dies bedeutet im Vergleich zu 139 anderen deutschen Städten den 16. Platz. "Damit ergibt sich im Vergleich zur letzten Studie ein signifikanter Anstieg. VS liegt nun unter den Top-15 Prozent aller Untersuchungs städte zwischen 25 000 und 250 000 Einwohnern. Den besten Wert beim Merkmal Freundlichkeit weise eine örtli che Bäckerei mit dem "duftenden" Traumergebnis von 98,2 Prozent Zufriedenheitsgrad auf. Es folgen knapp dahinter ein Sanitätshaus mit 95,9 Prozent, ein Modehaus mit 94,5 Prozent, ein Geldinstitut mit 94,7 Prozent, ein regionales Möbelhaus mit 93,8 Prozent, ein Augenoptiker mit 92,2 Prozent und ein Baumarkt mit 92,1 Prozent Zufriedenheitsgrad beim Merkmal Freundlichkeit. Das Institut weist auf die extrem weite Spanne zwischen sehr guten und vom Kunden abgestraften Geschäften hervor. Es sei auffällig, dass viele der inhabergeführten Geschäfte weit überdurchschnittlich gute Werte aufweisen. Und es sei festzustellen, dass eine sehr breite Spanne zwischen guten/sehr guten und weniger guten Geschäften bei der "Freundlichkeit" aus Sicht der Kunden besteht.