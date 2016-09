Villingen-Schwenningen. Aufgrund einiger Nachfragen nach weiteren Terminen hat sich die "Villinger Kumedie" dazu entschlossen, zwei letzte Termine nachzulegen. Am 7. und 8. Oktober starten somit Thomas Moser und Frank Blom mit ihrem aktuellen Programm "Schnauze voll, Faxen dicke" einen letzten Angriff auf die Lachmuskeln im Villinger Ratskeller. Ob aktuelle Tagepolitik, Parodie, Travestie, Gesang, Comedy, Kabarett oder einfach nur der banale Witz – alles ist in ihrem Programm enthalten. Karten gibt es im Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen, Niedere Straße 53, Telefon 07721/25386, E-Mail th.moser@gmx.de, www.kumedie.de. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintrisspreis beträgt im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.