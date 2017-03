Villingen-Schwenningen Kulturpreis zum 18. Mal ausgelobt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Jury besteht in diesem Jahr aus Simone Jung, der Leiterin des Museums Art.Plus in Donaueschingen, der Kunsthistorikerin Anja Rudolf und Frank Altmann. Letzterer war im Jahr 2009 alleiniger Preisträger und gilt heute als renommierter Künstler mit Ausstellungen in Sydney, Wien, Basel oder auch München. Anja Rudolf saß 2006 bereits in der Jury. Damals waren die Preisträger Bertram Weißhaar und Jörg Obergfell.

Sie erinnert sich, dass es damals ein großes Unverständnis beim Publikum gab, als Obergfell mit dem Preis bedacht wurde. Heute sei er vor allem in Asien sehr gefragt. Diesen Karriereschritt gab es für ihn, weil er mit dem Geld des Preises ein Projekt in London ins Rollen brachte, was ihn nach Asien führte. So gäbe es mehrere Beispiele, vor allem in den Bereichen Bildende Kunst und Musik, bei denen junge Künstler gefördert wurden, die heute internationales Renommee haben und die Region vertreten.

Landrat Sven Hinterseh und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwarzwald-Baar Arendt Gruben zeigen sich froh, dass man eine solch hochkarätige Jury für das Projekt gewinnen konnte. Gruben kommenierte dies mit: "Nur eine gute Jury vermittelt auch den künstlerischen Anspruch." Das Geldinstitut und der Landkreis tragen das Preisgeld in Höhe von 7500 Euro jeweils zur Hälfte.