Villingen-Schwenningen Kulturnacht: 14 000 Besucher werden gezählt

VS-Schwenningen (cos). Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier legte diese Zahlen am Mittwochabend auf Nachfrage dem Gemeinderat der Doppelstadt vor. Noch sei mit den einzelnen Vorverkaufsstellen zwar nicht vollständig abgerechnet worden, dennoch lassen die bisherigen Kenntnisse ein positives Fazit zu. Das Ergebnis liege, so Dobmeier, "leicht unter den Erwartungen". Geschuldet sei das vor allem dem Wetter – der Nieselregen am Abend habe doch einige von einem Besuch der Veranstaltung abgehalten, aber auch zusätzliche Sicherheitsauflagen nannte der Kulturamtschef als mögliche Gründe. Nichtsdestotrotz bleibe das Defizit "im Verhältnis zu dieser Riesenverstanstaltung" sicherlich "im Rahmen".