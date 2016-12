Villingen-Schwenningen Kulturen tauschen sich im Glauben aus

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Die gut besuchten Nachmittage des interreligiösen Frauentreffens "Abrahams Töchter" sind ein gutes Zeichen für die Verbundenheit unter Frauen der verschiedenen Religionen in der Region. Unterstützt wird das Treffen von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Obwohl es am gleichen Tag noch ein Konzert in der jüdischen Gemeinde in Rottweil gab, ließen es sich eine Reihe von Frauen der jüdischen Gemeinde nicht nehmen, nachmittags zu dem Treffen von Abrahams Töchtern zu kommen. Seit einiger Zeit gehören auch Flüchtlingsfrauen mit ihren Kindern zu den Besucherinnen der Nachmittage, die zum allgemeinen Bedauern nur zwei- bis dreimal im Jahr meist im Martin Luther Haus Villingen stattfinden.